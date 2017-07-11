В харьковских детских садах устанавливают современные игровые комплексы

11.07.2017 16:17

Второй год подряд в городе действует программа по обустройству территорий возле дошкольных воспитательных учреждений. Устанавливают там современные и главное безопасные игровые комплексы. В прошлом году их установили 203, в этом году уже более 120.

Новой и современной отныне будет детская площадка у воспитанников детского сада № 182, расположенного по улице Бучмы, 18-Г. Она состоит из 9 элементов, среди которых есть горка, балансир, качели, песочница, малый спортивный комплекс и две скамьи для отдыха.

«Детский сад №182, это большой детский сад 11-ти групповой. Из 11 групп в детсаду 3 группы для детей с нарушением речи. Оборудование, которое стоит в детском саду, конечно же, уже устарело, мы стараемся его поддерживать, подкрашиваем, ремонтируем систематически. Оно у нас в хорошем состоянии, но известие о том, что нам поставят новое игровое оборудование, конечно же, обрадовало и детей и сотрудников и родителей», - говорит заведующая детского сада №182 Виктория Головастикова.

Специалисты отмечают, что все элементы детских площадок безопасные.

«Безопасность детей для нас есть первоочередная задача. И перед тем как устанавливать детские игровые площадки на территории детских дошкольных учреждений, мы в первую очередь проверяем сертификаты качества. Чтобы все было на высоком уровне, чтобы краски были не токсичными, чтобы все элементы были защищены и безопасны для игры детей на этих площадках», - информирует специалист группы технического надзора Департамента образования Алексей Сало.

В этом году по городской программе новые и современные площадки появятся во всех 202 дошкольных учебных заведениях Первой столицы. На сегодняшний день установлено более 120 детских комплексов. Работы по установке детских площадок продолжаются согласно запланированному графику.