11.07.2017 17:15

Возле канатной дороги появились гигантские геометрические фигуры

1 миллион 800 тысяч растений, из которых в этом году планировали создать разноцветные цветочные клумбы - высажены. Из этого числа около 8 тысяч цветов ушло на создание яркого панно на пересечении улиц Отакара Яроша и 23 августа.



dozor.kharkov.ua

Яркие геометрические фигуры со всех сторон. Харьковские озеленители закончили свою очередную клумбу. Красочное цветочное панно появилось у канатной дороги, на пересечении улиц Отакара Яроша и 23 августа. Процесс высадки продолжался около недели.

«Сама клумба - неправильный треугольник и надо было создать здесь цветники, чтобы они просматривались с трех сторон. Потому что дороги идут с трех сторон и люди, проезжающие, будут видеть цветы, цветовую гамму, которая должна хорошо смотреться. Цветы что здесь высажены, такие же как и по всем клумбам Харькова - петуния разноцветная, колеус, немножко цинерарии. Все декорировалось обыкновенной щепой, которая крашенная натуральными материалами, для грунта вреда никакого. Он останется в целостности», - сообщает заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.

На сегодняшний день, по словам специалиста, озеленители высадили 1 миллион 800 тысяч растений. Но на этом их работа не заканчивается. Есть клумбы, которые уже просят обновления. Одна из таких - круглая в начале проспекта Гагарина.

«Там были высажены ранние цветы - виола. Она уже отцвела, и мы будем менять растения. Там вместо виолы будет высаживаться петуния, цинерария. Будут создаваться яркие, цветовые пятна. Потихонечку начнем менять цветы и возле Зеркальной струи и возле Оперного театра. То есть те цветы, которые уже отживают, будем менять на новые», - говорит заместитель директора СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Дронь.