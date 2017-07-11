11.07.2017 17:48

Харьковских предпринимателей предупреждают о мошенниках (ФОТО)

Злоумышленники предлагают предпринимателям услуги от имени руководства Департамента территориального контроля Харьковского городского совета.



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Об этом сегодня, 11 июля, сообщил журналистам директор Департамента территориального контроля Алексей Калина.



По его словам, неустановленные лица присылают харьковским предпринимателям письма с указанием каких-либо нарушений в сфере земельного или градостроительного законодательства, а также предлагают свои услуги в решении этих вопросов. Лжеписьма рассылаются от имени руководства Департамента территориального контроля с подписью якобы директора.



«В запросах указываются якобы совершённые ими правонарушения в сфере земельного законодательства, просят предоставить документы, предлагают оказать правовую помощь. Этих субъектов, по моей информации, достаточно много, рассказал Алексей Калина. – Нужно понимать, что в итоге правового нужного результата от общения с этими субъектами не будет иметь, а будут только проблемы, и это будет незаконно».



Единственным законным органом, который дает разрешение предпринимателям на пользование земли, сейчас является коммунальное предприятие «Студенческое». Его создание утвердили депутаты горсовета на прошлой сессии. Кроме того, там был принят новый порядок предоставления в пользование городской территории для ведения предпринимательской деятельности, сообщили в мэрии.



По словам директора департамента, согласно новому порядку субъекты предпринимательской деятельности имеют право брать в пользование элементы благоустройства. Это территории парков, улиц, скверов, дорожное покрытие, на котором они смогут разместить временное сооружение для проведение торговой деятельности либо другой предпринимательской деятельности.



Для этого предприниматели должны обратиться к специалистам КП «Студенческое», расположенного по адресу улица Чернышевского, 26. Туда предоставить подробную информацию о месте, где человек хочет установить МАФ. Заявление рассматривается в течение пятнадцати дней, говорит Алексей Калина.



«Проверяются находящиеся сети, коммуникации, проходит согласования с КП «Водоканал», ХТС», «Горгаз», чтобы были соблюдены интересы этих субъектов и не допустить техногенной катастрофы и иных неприятностей», – добавил Алексей Калина.



Если угрозы никакой нет, с предпринимателем заключают годовой договор на пользование земли. В нем будет указана ежемесячная плата, которая должна уплачиваться в бюджет Харькова. Размер оплаты будет зависеть от вида и масштаба той или иной предпринимательской деятельности.

