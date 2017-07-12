12.07.2017 13:45

В харьковской школе №105 идет капитальный ремонт (ФОТО)

Работы по капитальному ремонту помещений и придомовой территории ведутся в Харьковской общеобразовательной школе №105, расположенной на улице Данилевского, 36.



city.kharkov.ua

Как сообщил начальник группы материально-технического обеспечения Департамента образования Олег Костюшин, за средства городского бюджета в школе №105 капитально отремонтируют вестибюль, спортивный зал, полы в столовой, туалет и приведут в порядок двор: заасфальтируют придомовую территорию и установят новое ограждение.

Также в учебном заведении по инициативе Департамента образования будет оборудован инклюзивный класс, где будут обучаться дети с особыми потребностями.

Как сообщила директор школы №105 Наталья Теплова, в этот класс уже набраны 20 детей, трое из которых - с особыми потребностями.

«Сейчас учителя разрабатывают методический план для этого класса, а городская власть готовит для детей кабинет, начиная от ремонта и заканчивая установкой мебели и всего необходимого для учебного процесса», - отметила Наталья Теплова.

По ее словам, в связи с открытием инклюзивного класса штат школы пополнится новыми специалистами: с детьми будут работать учитель-дефектолог, логопед, а также ассистент учителя.

Кроме того, в учебном учреждении за средства районного бюджета отремонтировали крышу, а сейчас, благодаря поддержке родителей, проводят ремонт в библиотеке и актовом зале.

«Все работы будут завершены до 20 августа, чтобы в школе могли подготовиться к началу учебного года: повесить гардины на окнах, привести в порядок вестибюли и учебные классы. Уже 1 сентября учащиеся школы №105 смогут оценить улучшение материально-технической базы учебного заведения и начнут учебный год в комфортных условиях», - отметил Олег Костюшин.

Всего в общеобразовательной школе №105 учится 401 ребенок.

Отметим, что ремонтные работы за счет средств городского бюджета сегодня проводятся еще в ряде учебных учреждений.

Так, в школе №58 уже установили новые металлопластиковые окна, завершается ремонт пола в столовой, спортзале, фасада здания. Также в учебном учреждении проводится реконструкция стадиона, где будет обустроено новое футбольное поле, площадка для занятий баскетболом, установят современные тренажеры, столы для тенниса и реслинга.

Кроме того, по словам Олега Костюшина, начаты ремонтные работы в школе №134. Здесь уже отремонтировали мягкую кровлю и приступают к ремонту шиферной, а также завершают работы по отделке фасада.

Также идет ремонт в школе №166: в здании устанавливают металопластиковые окна и ремонтрируют кровлю. Кроме того, в школе проводится реконструкция стадиона.