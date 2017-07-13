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13.07.2017  14:13   

Под Харьковом бойцы ВСУ объявили голодовку

Бессрочную голодовку объявили 20 бойцов 54-й ОМБР Вооруженных сил Украины в знак протеста против полученных приказов о переводе в разные бригады.


unn.com.ua
Об акции протеста на своей странице в Facebook написала волонтер Яна Червоная, - сообщает «УНН».
 
«12 июля бойцам были вручены приказы на перевод их по 6 разным бригадам ВСУ... В приказе четко указано «на основании рапорта бойца»... Так вот, товарищ комбриг заигрался, рапортов не было...», - сообщила она.
 
На место голодовки бойцы вызвали ВСУ и представителей прокуратуры.
 
«После того, как нас разбросали внутри бригады, было обращение к комбригу соединить нас в одну роту. Комбриг решил, что слаженное подразделение с мотивированными бойцами не нужно боевой бригаде», - рассказала Я.Червона.
 
Перейти бойцы согласны только в 46-й батальон «Донбасс-Украина», под командованием командира, которому доверяют.
 
Командование бригады инцидент не комментирует. На полигон уже направлена комиссия для выяснения обстоятельств.
Тэги:  голодовка, всу, бойцы, харьков
 
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