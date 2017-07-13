13.07.2017 14:13

Под Харьковом бойцы ВСУ объявили голодовку

Бессрочную голодовку объявили 20 бойцов 54-й ОМБР Вооруженных сил Украины в знак протеста против полученных приказов о переводе в разные бригады.



unn.com.ua

Об акции протеста на своей странице в Facebook написала волонтер Яна Червоная, - сообщает « УНН ».

«12 июля бойцам были вручены приказы на перевод их по 6 разным бригадам ВСУ... В приказе четко указано «на основании рапорта бойца»... Так вот, товарищ комбриг заигрался, рапортов не было...», - сообщила она.

На место голодовки бойцы вызвали ВСУ и представителей прокуратуры.

«После того, как нас разбросали внутри бригады, было обращение к комбригу соединить нас в одну роту. Комбриг решил, что слаженное подразделение с мотивированными бойцами не нужно боевой бригаде», - рассказала Я.Червона.

Перейти бойцы согласны только в 46-й батальон «Донбасс-Украина», под командованием командира, которому доверяют.

Командование бригады инцидент не комментирует. На полигон уже направлена комиссия для выяснения обстоятельств.