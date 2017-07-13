13.07.2017 16:46

Участники АТО получили почти 4 тысячи земельных участков на Харьковщине

1492 земельных участка выделены для садоводства и 2376 - для личного крестьянского хозяйства.



kharkivoda.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«С начала действия программы по обеспечению участников АТО земельными участками Харьковская область стабильно занимает лидирующие позиции по этим показателям, - отметила председатель ХОГА Юлия Светличная. - Это результат эффективного взаимодействия областной администрации, областного союза ветеранов АТО и управления Госгеокадастра. Я лично и в дальнейшем буду контролировать этот процесс, мы сделаем все, чтобы защитники Украины имели возможность реализовать свое право на получение земли».

Как сообщили в Главном управлении Госгеокадастра в Харьковской области, по состоянию на 12 июля управлением выдано 3867 приказов об утверждении документации по землеустройству и передаче в собственность 3868 земельных участков общей площадью почти 4,7 тыс. га. Всего в управление поступило от участников АТО 8651 заявление на оформление земельных участков. В настоящее время уже предоставлено 7204 разрешения на разработку документации по землеустройству на общую площадь более 9 тыс. га.

Очередная выдача участникам АТО документов на землю состоится 14 июля в 17:00 в актовом зале Госпрома (3 подъезд, 2 этаж).

Запланирована выдача около 100 приказов о получении земельных участков в собственность и свидетельств о праве собственности. Это земельные участки для ведения садоводства площадью до 0,12 га возле с. Малиновки Чугуевского района и с. Курортного Змиевского района.