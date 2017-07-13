13.07.2017 16:58

Сдай бутылку – получи сувенир: в Харькове тестируют автомат для сбора пластика

На Павловом Поле установили автомат, который выдает сувениры в обмен на использованные пластиковые бутылки.



// segodnya.ua

Необычный автомат появился во дворе многоэтажки на улице Серповой, 4-а, в районе станции метро «Научная», пишет «Сегодня».



Несколько дней люди с интересом наблюдают, как машина выдает сувениры в обмен на использованные пластиковые бутылки. Оказывается, таким образом небезразличные харьковчане хотят приучить земляков к правильной сортировке мусора и, возможно, вскоре подобные автоматы станут для города обычным явлением.



Разработчики ноу-хау, как выяснилось, давно трудятся над тем, чтобы приучить украинцев к сортировке мусора. Харьковчанам они знакомы, к примеру, по стильным контейнерам с надписью «За чистый город», которые можно отыскать в центре. Однако инициаторы пришли к выводу, что сами по себе контейнеры не несут никакого информирования и никак не склоняют людей к сортировке отходов. Потому на свет и появился опытный образец автомата для сбора пластиковых бутылок.



«Мы не просто информируем людей с помощью каких-то плакатов и наклеек, а стимулируем получать за это символические призы, которые приятны детям, а впоследствии будут приятны и взрослым», – рассказал «Сегодня» представитель компании-разработчика Валерий Светличный.



Пока что за выброшенный пластик ребенок может получить календарик, магнит или машинку. В будущем, если проект будет развиваться, из автоматов будут выпадать карточки с определенной суммой баллов, которые впоследствии можно будет обменять на призы в специальном интернет-магазине, разработкой которого уже занимаются.



Сами автоматы производят в Харькове, причем идея является уникальной, что натолкнуло создателей на его патентирование. «После запуска первого образца у нас появились новые конструктивные решения, в частности по защите от вандализма, – говорит Светличный. – В целом проект находится на первичной стадии, главная задача сейчас – определиться окончательно с конструктивом, с экономикой и посмотреть, как реагируют люди».



По словам Валерия, возможно, такие автоматы будут появляться и в других городах Украины, но лишь после того, как разработчики подадут заявку на патент. В данный момент за тем, как наполняется автомат, разработчики следят и регулярно забирают оттуда вторсырье. Сколько уже удалось собрать пластика, они еще не подсчитывали.