14.07.2017 15:14

Харьковских бухгалтеров поздравили с профессиональным праздником (ФОТО)

Чествование лучших бухгалтеров харьковских банков в честь их профессионального праздника состоялось сегодня, 14 июля, в Харькове.



city.kharkov.ua

От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса бухгалтеров поздравил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.

«Профессия бухгалтера - одна из самых ответственных и трудоемких в деятельности любого учреждения. Вы - опора каждой организации. От качества вашей работы зависит благополучие предприятий, организаций и города в целом. Желаю вам творческих успехов и реализации всех намеченных планов. Счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям», - сказал заместитель директора департамента.

Дмитрий Гармаш вручил Почетные грамоты Харьковского городского совета и Благодарности городского головы бухгалтерам АО «Ощадбанк», ПАО «Мегабанк», ПАО «Креди Агриколь Банк», ПАО Банк «Грант», ПАО «СКАЙ БАНК», а также представителям управления НБУ в Харьковской области и Харьковского учебно-научного института Государственного высшего учебного заведения «Университет банковского дела».

Также всех присутствующих с профессиональным праздником поздравили представители Харьковского банковского союза.

Справка. Ежегодно 16 июля в Украине отмечают профессиональный праздник - День бухгалтера. Дата праздника была выбрана в связи с тем, что 16 июля 1999 года был принят Закон «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», который определил правовые основы регулирования, организации, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в стране.