17.07.2017 13:16

Волонтеры чемпионата Европы по боксу получили награды (ФОТО)

Награждение лучших волонтеров, которые обеспечивали организационные и координационные действия во время Чемпионата Европы по боксу среди мужчин 2017 года, прошло 14 июля в дельфинарии «Немо».



city.kharkov.ua

Всего в чемпионате было задействовано 400 волонтеров - студентов из 24 высших учебных заведений Харькова, представителей общественных организаций и объединений города. В течении двух недель они занимались обеспечением функционирования европейского боксерского форума и достойно представили Харьков.

Самым активным молодым людям заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко и заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алина Помазан вручили благодарности и сертификаты.

После официальной части мероприятия волонтеры посмотрели шоу-программу от дельфинария «Немо».

Напомним, Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года проходил с 14 по 26 июня во Дворце спорта «Локомотив» им. Г.Н. Кирпы.