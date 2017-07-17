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17.07.2017  13:16   

Волонтеры чемпионата Европы по боксу получили награды (ФОТО)

Награждение лучших волонтеров, которые обеспечивали организационные и координационные действия во время Чемпионата Европы по боксу среди мужчин 2017 года, прошло 14 июля в дельфинарии «Немо».


city.kharkov.ua
Всего в чемпионате было задействовано 400 волонтеров - студентов из 24 высших учебных заведений Харькова, представителей общественных организаций и объединений города. В течении двух недель они занимались обеспечением функционирования европейского боксерского форума и достойно представили Харьков.
 
Самым активным молодым людям заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко и заместитель директора Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алина Помазан вручили благодарности и сертификаты. 
 
После официальной части мероприятия волонтеры посмотрели шоу-программу от дельфинария «Немо».
 
Напомним, Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года проходил с 14 по 26 июня во Дворце спорта «Локомотив» им. Г.Н. Кирпы.
 
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  чемпионат, волонтер, бокс, харьков, дельфинарий
 
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