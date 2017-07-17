Волонтеры чемпионата Европы по боксу получили награды (ФОТО)

Награждение лучших волонтеров, которые обеспечивали организационные и координационные действия во время Чемпионата Европы по боксу среди мужчин 2017 года, прошло 14 июля в дельфинарии «Немо».
День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, но общий язык с окружающими найти сложно, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.
Сегодня нас ожидает и солнце, и пасмурное небо. Из приятного: дождя синоптики не обещают.
День рождения путешественника Николая Миклухо-Маклая стал датой профессионального праздника этнографов.
влажн.:
давл.:
ветер: