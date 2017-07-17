17.07.2017 14:45

Более 7 тысяч детей Харьковщины оздоровятся за средства областного бюджета

Уже закуплено 7255 путевок для детей незащищенных категорий, из них 4700 - в лагеря на Черном и Азовском морях.



ukranews.com

Об этом рассказали в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

«В этом году на закупку путевок в детские лагеря из областного бюджета выделили рекордную сумму - более 48 млн грн. 7255 путевок мы уже закупили, завершаются тендерные процедуры еще по 200 путевкам в лагерь в Карпатах», - уточнила заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта Лариса Козлова.

На данный момент за пределами области уже отдохнули 3763 ребенка. В частности, в лагере «Таврия» (Херсонская область) побывали 1485 детей из Харьковщины, в лагере «Жемчужина Черноморья» (Одесская область) - 750 детей. Лагерь «Патрия» в Одесской области принял 660 детей из нашей области, лагерь «Лесная песня» в Запорожской области - 250 детей.

Кроме того, за средства государственного бюджета в лагере «Молодая гвардия» в Одессе побывали 344 ребенка из Харьковской области, в «Артеке» в Киеве - 274 ребенка.

Также дети проходят оздоровление на территории Харьковской области. Здесь работают 28 стационарных лагерей, в которых сейчас находятся около 8000 детей.

В целом летний досуг детей в этом году обеспечили 718 учреждений отдыха области: 703 лагеря с дневным пребыванием, 13 лагерей труда и отдыха и 2 палаточных городка. Всего в них находились почти 81,5 тыс. детей.

Всего на данный момент оздоровлением и отдыхом охвачены почти 124 тысячи детей Харьковщины, что составляет 56,5% от плановых показателей.