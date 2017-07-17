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17.07.2017  14:45   

Более 7 тысяч детей Харьковщины оздоровятся за средства областного бюджета

Уже закуплено 7255 путевок для детей незащищенных категорий, из них 4700 - в лагеря на Черном и Азовском морях.


ukranews.com
Об этом рассказали в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
 
«В этом году на закупку путевок в детские лагеря из областного бюджета выделили рекордную сумму - более 48 млн грн. 7255 путевок мы уже закупили, завершаются тендерные процедуры еще по 200 путевкам в лагерь в Карпатах», - уточнила заместитель начальника Управления по делам молодежи и спорта Лариса Козлова.
 
На данный момент за пределами области уже отдохнули 3763 ребенка. В частности, в лагере «Таврия» (Херсонская область) побывали 1485 детей из Харьковщины, в лагере «Жемчужина Черноморья» (Одесская область) - 750 детей. Лагерь «Патрия» в Одесской области принял 660 детей из нашей области, лагерь «Лесная песня» в Запорожской области - 250 детей.
 
Кроме того, за средства государственного бюджета в лагере «Молодая гвардия» в Одессе побывали 344 ребенка из Харьковской области, в «Артеке» в Киеве - 274 ребенка.
 
Также дети проходят оздоровление на территории Харьковской области. Здесь работают 28 стационарных лагерей, в которых сейчас находятся около 8000 детей.
 
В целом летний досуг детей в этом году обеспечили 718 учреждений отдыха области: 703 лагеря с дневным пребыванием, 13 лагерей труда и отдыха и 2 палаточных городка. Всего в них находились почти 81,5 тыс. детей.
 
Всего на данный момент оздоровлением и отдыхом охвачены почти 124 тысячи детей Харьковщины, что составляет 56,5% от плановых показателей.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  оздоровление, дети, лагерь, харьков, отдых, путевка
 
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