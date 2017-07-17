17.07.2017 15:45

Дорожная полиция Харьковщины: где и как работают копы

9 пьяных водителей на дорогах города копы задержали в течение одних лишь выходных и 106 нарушений правил дорожного движения было зарегистрировано всего.



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Об этом сообщают в Нацполиции. Между тем, пресс-служба правоохранителей успокаивает: новая дорожная полиция уже на постах и ​​защищает безопасность водителей и пешеходов. Законодательные нововведения по регулированию правопорядка на дорогах успешно воплощаются в жизнь в Харьковской области.

«На отрезке трассы Харьков-Чутово уже начали работу патрули Управления патрульной полиции в городе Харькове. Это три патруля, осуществляющих надзор за безопасностью дорожного движения на участке Харьков-Чутово. В перспективе в дорожной полиции расширять сферы своей работы и заступать на патрулирование уже на трассы Харьковской области не только на Полтавском направлении, но и Донецком и других», - информирует инспектор сектора пресс-службы Управления патрульной полиции в городе Харькове Карина Курбанова.

Чтобы укомплектовать штат дорожной полиции, в Главном Управлении планируют провести донабор. Новичков в дорожную службу будут набирать с уже работающих патрульных. В пресс-службе правоохранителей отмечают: ребята будут работать только в области - в городе, мол, справляются и обычные патрульные. На междугородных же трассах копы будут предупреждать дорожно-транспортные происшествия, заниматься превентивной деятельностью -проводить профилактические беседы с водителями, которые нарушают, и штрафовать за игнорирование правил. Правда, есть проблема, за превышение скорости наказать полицейские пока никак не могут.

«К сожалению, сейчас законом не предусмотрены специальные устройства для измерения скорости. Ждем каких-то изменений в законе. Конечно, это было бы очень полезно для патрулирования, так как действительно, значительное количество правонарушений и ДТП случается из-за превышения водителями скоростного режима. Поэтому пока мы просто обращаемся к водителям с просьбой о том, чтобы они берегли свою жизнь и придерживались скоростного режима», - говорит инспектор сектора пресс-службы Управления патрульной полиции в городе Харькове Карина Курбанова.