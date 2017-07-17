17.07.2017 16:15

Пенсионная реформа: чего ждать украинцам

Уже с 1 октября парламентарии планируют отменить 15-процентный налог на пенсии для пожилых людей, которые работают, а также увеличить размер государственных выплаты. Правда, не для всех, меньше чем для половины нынешних пенсионеров.



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Именно с этого и начнется пенсионная реформа в Украине.

«Что входит в расчет пенсии. Это стаж, это коэффициент который определяет соотношение вашей зарплаты и средней, это средняя зарплата по стране за последние три года. Выиграют от этого те пенсионеры, которые уже сейчас пенсионеры, у которых большой трудовой стаж и зарплата такая, средняя. Потому что их старая пенсия рассчитывалась по старой средней по стране зарплате, а сейчас она выросла», - рассказывает экономист Галина Назарова.

Проигрывают от изменений в законодательстве те, кто только собирается на пенсию. Ведь ежегодно стаж, необходимый для получения государственных выплат будет увеличиваться на 12 месяцев. Так, в 2028, по подсчетам профильного ведомства, только 55% 60-летних украинцев смогут иметь необходимый стаж для получения пенсий.

«К 2028 году будет 35 лет обязательного трудового стажа. Кто не будем иметь этого стажа, тот будет получать от государства некое пособие, что-то типа пособия по безработице. Это не пенсия, это будет очень маленькая сумма. Постепенное увеличение трудового стажа приведет к тому, что люди будут выходить на пенсию в 63 - 65 лет», - сообщает экономист Галина Назарова.

Сейчас эксперты надеются, что законодатели все же внесут необходимые правки в законопроект о пенсионной реформе. Ведь пока он принят только в первом чтении, второе - впереди.