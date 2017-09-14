14.09.2017 19:18

В Харькове отпраздновали День фармацевта (ФОТО)

День фармацевтического работника отметили сегодня, 14 сентября, в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко.



city.kharkov.ua

Фармацевтов поздравили представители руководства Харьковского городского совета, Харьковского областного совета и Харьковской областной государственной администрации.

Заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан вручила лучшим представителям отрасли Почетные грамоты Харьковского городского совета и Благодарности городского головы.

«Как много людей носят звание фармацевта - от ученого, который изобретает новые формулы для спасения людей, заканчивая провизором, который каждый день круглосуточно помогает людям вовремя получить нужные препараты. Я искренне поздравляю всех вас, желаю здоровья, благополучия, самых хороших событий и мирного неба над головой», - отметила заместитель городского головы.

По окончании официальной части для присутствующих состоялся праздничный концерт.

Справка. День фармацевтического работника установлен Указом Президента Украины от 7 сентября 1999 года. Традиционно отмечается в третью субботу сентября.