 
Главная Новости Общество На фестивале культур выступят национальные объединения Харькова
15.09.2017  14:28   

На фестивале культур выступят национальные объединения Харькова

Фестиваль «U-natiоns» пройдет 17 сентября в парке развлечений «Летопарк» (ТРЦ «Французский бульвар», ул. Академика Павлова, 44-б).


// city.kharkov.ua

В фестивале примут участие различные национальные объединения Харькова, которые продемонстрируют свою культуру, традиции и обычаи.

Фестиваль пройдет по инициативе комиссии по международным вопросам и имиджевым проектам Молодежного совета при Харьковском городском голове.

Время проведения – с 14:00 до 19:00. Вход – свободный.

В Харькове проживают представители более 100 национальностей и народностей, зарегистрировано 65 национально-культурных объединений. Взаимопонимание и согласие между представителями различных национальных групп в значительной степени основываются на знании культуры и быта друг друга, проявлении уважения к их особенностям, поэтому в Харькове проводят подобные мероприятия, отмечают в горсовете.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  фестиваль культур
 
Версия для печати
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 