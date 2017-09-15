На фестивале культур выступят национальные объединения Харькова

Фестиваль «U-natiоns» пройдет 17 сентября в парке развлечений «Летопарк» (ТРЦ «Французский бульвар», ул. Академика Павлова, 44-б).
В фестивале примут участие различные национальные объединения Харькова, которые продемонстрируют свою культуру, традиции и обычаи.
Фестиваль пройдет по инициативе комиссии по международным вопросам и имиджевым проектам Молодежного совета при Харьковском городском голове.
Время проведения – с 14:00 до 19:00. Вход – свободный.
В Харькове проживают представители более 100 национальностей и народностей, зарегистрировано 65 национально-культурных объединений. Взаимопонимание и согласие между представителями различных национальных групп в значительной степени основываются на знании культуры и быта друг друга, проявлении уважения к их особенностям, поэтому в Харькове проводят подобные мероприятия, отмечают в горсовете.
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