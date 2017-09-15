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15.09.2017  15:13   

В Харькове обсудят проблемы домашнего насилия

Форум «Гендер. Конфликт. Безопасность» пройдет завтра, 16 сентября, в Еврейском культурном центре «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46).


city.kharkov.ua
Цель форума – противодействие домашнему и семейному насилию, гендерному насилию в зоне вооруженного конфликта. К обсуждению привлекут молодежь Харькова. 
 
Форум пройдет по инициативе гражданской платформы «Global Civil Initiative Vertical» при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета, комиссии по юридическим вопросам Молодежного совета при Харьковском городском голове и Европейского центра верховенства права.
 
Время проведения – с 10:00 до 16:00.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  насилие, форум, совет, харьков, гендер
 
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