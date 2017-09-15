В Харькове обсудят проблемы домашнего насилия

Форум «Гендер. Конфликт. Безопасность» пройдет завтра, 16 сентября, в Еврейском культурном центре «Бейт Дан» (ул. Тобольская, 46).
День хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции помогут произвести впечатление на противоположный пол.
Сентябрь продолжает радовать теплыми и солнечными выходными, прекрасное время для осенних пикников.
Ежегодно в третью субботу сентября профессиональный праздник отмечают фармацевты и рационализаторы.
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