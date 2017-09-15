15.09.2017 19:36

В Харькове прошла ярмарка вакансий (ФОТО)

Ярмарка вакансий прошла сегодня, 15 сентября, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» в Индустриальном районе.



city.kharkov.ua

Более 250 вакансий предложили жителям 20 ведущих предприятий района, среди которых - Харьковский тракторный завод, Харьковский подшипниковый завод, «Электротяжмаш», «Харверст», завод нефтегазового оборудования, а также предприятия сферы обслуживания, торговли и другие организации. Харьковчане получили полную информацию об их деятельности, узнали, какие услуги могут получить в Харьковском городском центре занятости, ознакомились с информационными материалами по поиску работы и роста карьеры, а также узнали, какой профессии могут обучиться в Харьковском центре профессионально-технического образования.

Также на ярмарке 150 учащихся приняли участие в квест-викторине «Город профессий», где продемонстрировали свои знания, необходимые для выбора профессии. Кроме того, каждый ученик смог пройти психологическое тестирование по выбору профессии и принять участие в тренинге «Моя профессия по призванию».

Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная отметила, что такие мероприятия очень важны, потому что сегодня представители самых крупных в районе предприятий рассказали о свободных вакансиях, а также о том, как у них можно пройти практику и стажировку. Таким образом они привлекли новых сотрудников, а люди нашли возможность для личного и профессионального развития. Глава района отметила, что подобные мероприятия станут в одном из самых промышленных районов города традиционными.