 
Главная Новости Общество В Харькове прошла ярмарка вакансий (ФОТО)
15.09.2017  19:36   

В Харькове прошла ярмарка вакансий (ФОТО)

Ярмарка вакансий прошла сегодня, 15 сентября, во Дворце детского и юношеского творчества «Исток» в Индустриальном районе.


city.kharkov.ua
Более 250 вакансий предложили жителям 20 ведущих предприятий района, среди которых - Харьковский тракторный завод, Харьковский подшипниковый завод, «Электротяжмаш», «Харверст», завод нефтегазового оборудования, а также предприятия сферы обслуживания, торговли и другие организации. Харьковчане получили полную информацию об их деятельности, узнали, какие услуги могут получить в Харьковском городском центре занятости, ознакомились с информационными материалами по поиску работы и роста карьеры, а также узнали, какой профессии могут обучиться в Харьковском центре профессионально-технического образования.
 
Также на ярмарке 150 учащихся приняли участие в квест-викторине «Город профессий», где продемонстрировали свои знания, необходимые для выбора профессии. Кроме того, каждый ученик смог пройти психологическое тестирование по выбору профессии и принять участие в тренинге «Моя профессия по призванию».
 
Председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная отметила, что такие мероприятия очень важны, потому что сегодня представители самых крупных в районе предприятий рассказали о свободных вакансиях, а также о том, как у них можно пройти практику и стажировку. Таким образом они привлекли новых сотрудников, а люди нашли возможность для личного и профессионального развития. Глава района отметила, что подобные мероприятия станут в одном из самых промышленных районов города традиционными.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  работа, индустриальный, ярмарка, харьков, вакансия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.09 Общество В Индустриальном районе состоится ярмарка вакансий 11.09 ЖКХ В Харькове не хватает рабочих рук: нужны дворники и озеленители 17.08 Образование В детсадах и школах Харькова есть вакансии для педагогов
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 