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16.09.2017  13:28   

В саду Шевченко появились светящиеся объекты (ФОТО)

Инсталляция в виде светящихся бабочек, зайчиков и цветочков заработала 15 сентября в саду им. Шевченко.


// city.kharkov.ua

Работники КП «Горсвет» установили иллюминацию на деревьях в районе детской площадки, расположенной недалеко от памятника футбольному мячу.

Как отметили на предприятии, в основе конструкции - алюминиевый профиль, светодиодные гирлянды и шнур. Всего композиция включает 54 фигуры: зайчики, бабочки и цветочки размером от 0,5 м до 0,73 м.

Увидеть светящуюся инасталяцию в саду Шевченко харьковчане могут каждый день в вечернее время. Иллюминация будет работать круглый год.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сад шевченко, инсталляция, харьков
 
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