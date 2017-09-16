16.09.2017 13:28

В саду Шевченко появились светящиеся объекты (ФОТО)

Инсталляция в виде светящихся бабочек, зайчиков и цветочков заработала 15 сентября в саду им. Шевченко.



// city.kharkov.ua

Работники КП «Горсвет» установили иллюминацию на деревьях в районе детской площадки, расположенной недалеко от памятника футбольному мячу.

Как отметили на предприятии, в основе конструкции - алюминиевый профиль, светодиодные гирлянды и шнур. Всего композиция включает 54 фигуры: зайчики, бабочки и цветочки размером от 0,5 м до 0,73 м.

Увидеть светящуюся инасталяцию в саду Шевченко харьковчане могут каждый день в вечернее время. Иллюминация будет работать круглый год.