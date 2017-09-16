Умер герой Второй мировой войны

16 сентября на 97-м году жизни умер Почетный гражданин Харькова, Герой Советского Союза Федор Пуртов.
Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким Федора Пуртова.
«Харьковский городской совет, его исполнительный комитет и я лично выражаем глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшей всех нас невосполнимой утратой.
Федор Петрович был настоящим патриотом своей страны и своего города. Его верность чести и присяге являются примером для современного поколения защитников Родины. Свой богатейший опыт и знания Федор Пуртов многие годы передавал молодым поколениям, воспитывая новых героев. Имея высочайший авторитет, он принимал самое активное участие в жизни территориальной громады города.
В последние годы Федор Пуртов был одним из двух Героев Советского Союза, проживавших в Харькове. И в наших сердцах он навсегда останется героем, светлым человеком, символом подлинного патриотизма и мужества», - говорится в соболезновании.
Справка. Федор Петрович Пуртов родился 12 марта 1920 года в селе Бачкун Ярковского района Тюменской области. Большую часть жизни посвятил военной службе, которую начал в 1938 году курсантом 1-го Московского артиллерийского училища, а завершил в 1974 году.
Командир дивизиона 786-го легкого артиллерийского полка капитан Федор Пуртов отличился при форсировании реки Висла. 12 августа 1944 года он переправил батареи через водный рубеж, успешно уничтожив вражеские огневые позиции. 3-6 августа дивизион отбил восемь контратак врага, уничтожил шесть зенитных установок, артиллерийские и минометные батареи. Звание Героя Советского Союза было присвоено Федору Пуртову 21 февраля 1945 года.
Принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Польшу, форсировал Западный Буг, Вислу, Одер, штурмовал Берлин.
Награжден многочисленными государственными наградами. 22 октября 2004 года Федору Пуртову было привоено звание генерала-майора армии. В 2013 году ветеран стал Почетным гражданином города Харькова.
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