17.09.2017 11:03

Героя войны Федора Пуртова похоронят на Аллее почетных харьковчан

Прощание с Героем Советского Союза, Почетным гражданином города Харькова Федором Пуртовым состоится завтра, 17 сентября.



eadaily

Церемония прощания пройдет возле дома, где жил ветеран – по ул. Елизарова, 13. Начало – в 13:00.

Федор Пуртов будет похоронен на Аллее почетных харьковчан на 2-м городском кладбище (ул. Пушкинская, 102). Похороны состоятся в 14:00.

Напомним, Федор Петрович Пуртов умер 16 сентября, на 97-м году жизни.

Справка. Командир дивизиона 786-го легкого артиллерийского полка капитан Федор Пуртов принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Польшу, форсировал Западный Буг, Вислу, Одер, штурмовал Берлин. Звание Героя Советского Союза было присвоено 21 февраля 1945 года.

Награжден многочисленными государственными наградами. 22 октября 2004 года Федору Пуртову было присвоено звание генерала-майора армии. В 2013 году ветеран стал Почетным гражданином города Харькова.