Центр админуслуг Киевского района возобновил работу

Территориальное подразделение Центра предоставления административных услуг Киевского района (ул. Чернышевская, 55) сегодня, 18 сентября, возобновило прием граждан.
Если вы любите предсказуемость и не хотите никаких перемен, в этот день вам лучше реже выходить из дома. Ну а если уж вышли, то доверьтесь интуиции и судьбе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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