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18.09.2017  11:15   

Центр админуслуг Киевского района возобновил работу

Территориальное подразделение Центра предоставления административных услуг Киевского района (ул. Чернышевская, 55) сегодня, 18 сентября, возобновило прием граждан.


city.kharkov.ua
Как сообщили в пресс-службе горсовета, в центре завершены ремонтные работы, услуги предоставляют в штатном режиме.
 
Напомним, что 13 сентября территориальное подразделение ЦПАУ Киевского района приостановило прием заявителей в связи с техническими причинами. 
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  киевский, цпау, харьков
 
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