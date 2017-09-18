18.09.2017 11:41

Спасатели Харьковщины ликвидировали более 3 тысяч пожаров в природных экосистемах

С начала года на Харьковщине зафиксировано 3146 пожаров в природных экосистемах, 161 из которых произошло в лесном фонде, остальные - на открытых пространствах, горела сухая трава, камыш, листья, ветки, стерня и мусора.



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Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях. Чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия, как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.

«Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары. Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101»», - напоминают в пресс-службе спасателей.