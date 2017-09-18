18.09.2017 18:45

Харьковские учреждения культуры проверили на доступность для людей с инвалидностью

Результаты инспектирования относительно доступности учреждений культуры Харькова для людей с инвалидностью презентовали сегодня, 18 сентября, на заседании Комитета обеспечения доступности маломобильных групп к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.



city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения, председатель комитета доступности Светлана Горбунова-Рубан, вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, члены комитета доступности, а также руководители учреждений культуры Харькова.

Как отметила в ходе заседания Елена Шингарева, ревизия учреждений культуры проходила с апреля по август, всего в Харькове были проинспектированы 53 объекта, среди которых - музеи, театры, кинотеатры и пр. Эксперты по доступности изучали прилегающую территорию учреждений, наличие парковочных мест, доступность этажей, входных групп, наличие в зданиях санузлов для людей с инвалидностью, информационную доступность и работу персонала. По итогам проверки, только четыре объекта прошли ревизию на «отлично»: Национальный театр оперы и балета им. Н. Лысенко, филармония, кинотеатр «8 1/2» и библиотека Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого), еще 13 объектов оказались для таких посетителей частично доступными.

В то же время практически ни в одном учреждении культуры не были обнаружены такие элементы информационной доступности, как пиктограммы, слуховые маячки, кнопки вызова персонала и т.д. «Ни одно учреждение не предлагает специальные программы для людей с инвалидностью, которые бы частично компенсировали недоступность учреждений, например, видеогиды для неслышащих или аудиогиды для незрячих», - отметила Елена Шингарева.

По ее словам, еще одна проблема, с которой столкнулись эксперты в некоторых учреждениях - это отсутствие внимания со стороны персонала к таким посетителям.

«Я хочу обратиться к руководителям учреждений культуры с просьбой провести подготовку и работу с персоналом в этом направлении. Наша организация «Креавита» с радостью поучаствует в такой подготовке, мы готовы к консультациям, к различным тренингам, потому что во многом от вашей позиции зависит, насколько для людей с инвалидностью будет возможным и комфортным посещения вашего учреждения», - добавила вице-президент «Креавиты».

На заседании комитета также было предложено организовывать для людей с инвалидностью групповые походы в театры, музеи и выставочные центры, которые будут сопровождать гид или работник учреждения культуры.

«В каждом учреждении культуры необходимо установить график или порядок посещения их группами людей с инвалидностью. С помощью персонала должна быть обеспечена доступность для таких посетителей», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, что в Харькове продолжается работа по созданию комфортных условий в общественных местах для людей с инвалидностью. В частности, в двух «Прозрачных офисах» в Шевченковском и Киевском районах, а также Региональном центре услуг созданы все условия для посетителей с ограниченными возможностями. Кроме того, сотрудники различных городских социальных служб обучены жестовому языку. Также для комфорта людей с ограниченными возможностями в городе оборудуют звуковыми устройствами светофоры.

Заседания Комитета обеспечения доступности маломобильных групп к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры проходят ежемесячно, на них уже рассмотрели вопросы доступности харьковских судов, супермаркетов, пешеходно-тротуарной зоны и др.