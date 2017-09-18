18.09.2017 19:34

Студенты-архитекторы будут работать над доступностью учреждений культуры

Открытый городской конкурс студенческих работ «Город без барьеров» стартует в Харькове 1 октября.



city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 18 сентября, одна из организаторов конкурса, вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, цель конкурса - попытаться адаптировать городскую инфраструктуру, в частности объекты культуры, для людей с ограниченными возможностями и сделать их доступными для всех посетителей.

По ее словам, большинство учреждений культуры Харькова строились еще в 60-80-е годы, и на сегодняшний день их конструкции не всегда предусматривают перепланировку, например, установку в здании лифта и прочее. Поэтому было решено привлечь к решению этой проблемы молодых архитекторов и дизайнеров, которые бы помогли найти инновационные и, главное, доступные архитектурные решения для адаптации объектов культуры для людей с инвалидностью.

В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты и выпускники профильных вузов в возрасте до 30 лет. Проекты принимаются с 1 октября по 30 ноября. Авторы лучших работ будут награждены дипломами и памятными подарками от организаторов и партнеров конкурса. Награждение победителей состоится в декабре этого года. Проекты-победители будут реализованы в Харькове.

Организаторы конкурса - общественная организация инвалидов «Креавита» при поддержке Комитета обеспечения доступности маломобильных групп населения и Управления инвестиционного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта горсовета.