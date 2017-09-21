21.09.2017 11:34

Харьков присоединился ко всеукраинской акции «День мира in UA» (ФОТО)

В Киевском районе прошел конкурс, посвященный Международному дню мира.



city.kharkov.ua

Конкурс проводился среди школьников в рамках Всеукраинской акции «День мира in UA 2017». Дети изготавливали бумажных голубей мира, гирлянды из голубей мира, рисовали на тему сохранения мира.

По итогам конкурса победили 73 учащихся, которым вчера, 20 сентября, представители Комитета по делам семьи, молодежи и спорта Киевского района вручили грамоты и подарки.

Первое место в номинации «Поделка «Голубь мира» или другой символ мира» заняла работа Инессы Сирик. В номинации «Гирлянда «Голубь мира» лучшие работы изготовили Анна Андренко и Ангелина Ибрагим. В номинации «Рисунок «Голубь мира» или другой символ мира» лучшим стал рисунок Алеси Шевченко.

Отметим, что сегодня, 21 сентябоя, в Украине традиционно пройдет ряд мероприятий, посвященных Международному дню мира. Одно из них – Всеукраинская акция «День мира in UA 2017», цель которой - способствовать миру и взаимопониманию в украинском обществе. Акцию проводят третий год подряд, в 2016 году она охватила более 30 населенных пунктов. В этот день проводятся флешмобы, организуются встречи и акции в поддержку мира и единства страны.

Напомним, что также ко Всеукраинской акции «День мира in UA 2017» учащиеся Харьковской средней специализированной музыкальной школы-интерната создали на здании учреждения панно «У меня есть крылья».

Справка. Международный день мира был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. Двадцать лет спустя Генассамблея единогласно приняла решение ежегодно 21 сентября отмечать День мира как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. В этот день всем государствам, участвующим в вооруженных конфликтах, предлагается сложить оружие и прекратить военные действия. В штаб-квартире ООН установлен колокол, в который звонят дважды в год: в начале весны – в день весеннего равноденствия, и 21 сентября. На колоколе есть надпись, которая провозглашает идею мира во всем мире. Колокол мира был подарен ООН Японией в 1954 году, он отлит из монет, собранных детьми из 60 стран.