В Слободском районе Харькова около тысячи человек вышли на уборку

Уборка зон отдыха, скверов, детских площадок и бесхозных территорий прошла сегодня, 22 сентября, в Слободском районе.
Гороскоп предвещает успех тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. Звезды будут склонять к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Праздник впервые отметили 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны.
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