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22.09.2017  16:43   

В Слободском районе Харькова около тысячи человек вышли на уборку

Уборка зон отдыха, скверов, детских площадок и бесхозных территорий прошла сегодня, 22 сентября, в Слободском районе.


city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие жители района, курсанты Харьковского университета внутренних дел, а также депутаты Харьковского горсовета.
 
Так, на ул. Вишневой, ул. Плехановской, ул. Танкопия, пр. Героев Сталинграда и в пер. Брянском выкосили траву и кустарники, собрали и вывезли ветки и около 30 куб. м мусора.
 
Двести курсантов университета внутренних дел навели порядок на пр. Льва Ландау, пр. Героев Сталинграда, пр. Гагарина и ул. Ньютона.
 
Кроме того, депутаты вместе с сотрудниками и учащимися школы №151 покрасили школьную спортивную площадку, также депутаты оказали помощь в уборке бывшего укрытия на ул. Плехановской, 119, в уборке территории в Успенском сквере и на ул. Садовопарковой.
 
Для уборки была задействована техника коммунальных предприятий «Харьковзеленстрой», «Дорремстрой», «Харьковблагоустройство», клининговой компании «СПО», КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» и «Харьковводоканал».
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка, слободской, харьков
 
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