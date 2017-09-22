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22.09.2017  17:34   

Туристический потенциал Харькова представили на выставке в Закарпатье

Туристическая выставка-ярмарка «Тур`евроцентр - Закарпатье 2017» проходит 22-23 сентября в городе Ужгород.


city.kharkov.ua
В выставке принимают участие представители украинских и иностранных туристических организаций. В частности, из Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Хорватии, Чешской Республики. Мероприятие направлено на создание межрегиональных и международных связей в сфере туризма, развитие туристической инфраструктуры и увеличение туристического потока.
 
Стенд Харькова «Kharkiv: smart city» заинтересовал многих участников и гостей мероприятия, которые узнали, что Харьков - не только центр делового туризма, но и город с богатой историей, где развиваются современные технологии. Некоторых представителей туристического бизнеса заинтересовали экскурсионные маршруты и программы на несколько дней по городу и Харьковской области.
 
Участие Харькова в таком мероприятие показало, что регионы Украины тесно сотрудничают и укрепляют партнерские отношения.
 
 «Участие в таких масштабных мероприятиях дает возможность и основания к дальнейшему сотрудничеству. Для Харькова это, безусловно, опыт и очередная ступенька вверх не только в поддержании международного имиджа города, но и межрегионального», - отметили в Департаменте международного сотрудничества. 
 
Организаторы выставки - Закарпатская областная государственная администрация при поддержке Ужгородского городского совета. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  выставка, экскурсии, туристы, харьков
 
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