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25.09.2017  15:08   

Харьковских студентов обучат практикам гендерной урбанистики

Проект «Гендерная политика большого города» презентовали 23 сентября в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. М. Бекетова.


city.kharkov.ua
В мероприятии приняли участие советник Харьковского городского головы по вопросам гендерной политики, депутат Харьковского городского совета Ольга Чичина, а также эксперты по гендерным вопросам и гендерной урбанистики, социологи, общественные активисты. 
 
По словам организаторов, проект направлен на повышение уровня осведомленности харьковской молодежи в вопросах гендерной политики городов для формирования активной позиции по внедрению лучших гендерных практик в городе Харькове.
 
Участники панельной дискуссии обсудили ряд вопросов, в том числе - что такое гендерная урбанистика, чем отличаются взгляды мужчин и женщин на город, а также то, как женщины могут влиять на развитие мегаполиса. 
 
В рамках проекта Гендерный центр университета городского хозяйства совместно с общественными организациями начинает обучение в школе гендерной урбанистики. Для молодых людей будет проведен цикл семинаров-тренингов, посвященных гендерным ценностям, практикам и стратегиям современных городов. 
 
По итогам обучения участники проекта представят гендерно ориентированные урбан-идеи, которые можно будет внедрить на конкретных локациях или в сферах жизнедеятельности Харькова. Лучшие урбан-идеи для развития Харькова как города равных возможностей будут представлены харьковчанам.
 
Организаторы проекта - Гендерный центр ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, общественные организации «Молодая перспектива» и «Линк» при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  проект, политика, харьков, студенты
 
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