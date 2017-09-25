25.09.2017 15:08

Харьковских студентов обучат практикам гендерной урбанистики

Проект «Гендерная политика большого города» презентовали 23 сентября в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А. М. Бекетова.



city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие советник Харьковского городского головы по вопросам гендерной политики, депутат Харьковского городского совета Ольга Чичина, а также эксперты по гендерным вопросам и гендерной урбанистики, социологи, общественные активисты.

По словам организаторов, проект направлен на повышение уровня осведомленности харьковской молодежи в вопросах гендерной политики городов для формирования активной позиции по внедрению лучших гендерных практик в городе Харькове.

Участники панельной дискуссии обсудили ряд вопросов, в том числе - что такое гендерная урбанистика, чем отличаются взгляды мужчин и женщин на город, а также то, как женщины могут влиять на развитие мегаполиса.

В рамках проекта Гендерный центр университета городского хозяйства совместно с общественными организациями начинает обучение в школе гендерной урбанистики. Для молодых людей будет проведен цикл семинаров-тренингов, посвященных гендерным ценностям, практикам и стратегиям современных городов.

По итогам обучения участники проекта представят гендерно ориентированные урбан-идеи, которые можно будет внедрить на конкретных локациях или в сферах жизнедеятельности Харькова. Лучшие урбан-идеи для развития Харькова как города равных возможностей будут представлены харьковчанам.

Организаторы проекта - Гендерный центр ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, общественные организации «Молодая перспектива» и «Линк» при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.