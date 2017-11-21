21.11.2017 19:46

Спасатели Харьковщины призывают следить за исправностью печей

В связи с тем, что пожары из-за печного отопления учащаются, спасатели обращаются к гражданам обратить особое внимание на выполнение требований пожарной безопасности при их устройстве и эксплуатации.



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По информации пресс-службы ГСЧС, чаще всего пожары происходят по причине перегрева печей, появления в кирпичной кладке трещин, а также в результате применения для растопки печей горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, при выпадении из топки или зольника углей.

В случае пользования печным отоплением:

- перед началом, а также в течение всего отопительного сезона следует очищать дымоходы и печи от сажи, чтобы не произошло ее возгорание. Очистку от сажи и разнообразной грязи необходимо проводить для отопительных печей периодического действия на твердом и жидком топливе - не реже одного раза в три месяца;

- у каждой печи перед топочным отверстием на горючей полу следует прибить металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

- все дымовые трубы и стены на чердаке, через которые проложены дымовые каналы, должны быть оштукатурены и побелены;

- золу и шлак, которые удаляют из топки, необходимо заливать водой и выносить в специально отведенные места. Запрещается высыпать золу и шлак вблизи зданий.

При использовании печного отопления не допускается:

- оставлять печи, которые топятся, без присмотра или поручать надзор за ними малолетним детям;

- пользоваться печами, которые имеют трещины;

- размещать топливо, другие горючие вещества и материалы непосредственно перед топочным отверстием;

- хранить потушены угли и пепел в металлической посуде, установленной на деревянном полу или горючей подставке;

- сушить и складывать на печах одежду, дрова, другие горючие предметы и материалы;

- применять для розжига печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- использовать для топки дрова, длина которых превышает размеры топки;

- осуществлять топку печей с открытыми дверцами топки;

- закреплять на дымовых трубах антенны телевизоров, радиоприемников и тому подобное;

- хранить в помещении запас топлива, превышающий суточную потребность.

«Помните! Только соблюдение простых, но крайне необходимых мер, поможет сохранить жилье и жизнь! Будьте бдительны, соблюдайте правила пожарной безопасности, а также прививайте это своим детям с детства», - говорят в пресс-службе спасателей.