21.11.2017 17:29

Ограбление банкомата под Харьковом: объявлена награда за информацию

ПриватБанк обещает 50 тысяч гривен за информацию, которая поможет задержать грабителей банкомата в Малой Даниловке.



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Двое неизвестных, взорвавших банкомат ПриватБанка в пгт Малая Даниловка Дергачевского района Харьковской области, забрали из него около 200 тысяч грн, сообщает пресс-служба банка.



"Взрывом была разрушена сейфовая часть банкомата, кассеты с деньгами (около 200 тыс. грн) похищены", - говорится в сообщении.



По информации пресс-службы ПриватБанка, наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как грабители скрылись.



ПриватБанк объявил награду 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Передать информацию в банк можно любым удобным способом.



В пресс-службе отмечают также, что за последнее время в Харьковской области это уже третий подрыв банкоматов ПриватБанка.