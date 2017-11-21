Ограбление банкомата под Харьковом: объявлена награда за информацию

ПриватБанк обещает 50 тысяч гривен за информацию, которая поможет задержать грабителей банкомата в Малой Даниловке.
Двое неизвестных, взорвавших банкомат ПриватБанка в пгт Малая Даниловка Дергачевского района Харьковской области, забрали из него около 200 тысяч грн, сообщает пресс-служба банка.
"Взрывом была разрушена сейфовая часть банкомата, кассеты с деньгами (около 200 тыс. грн) похищены", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы ПриватБанка, наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как грабители скрылись.
ПриватБанк объявил награду 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.
Передать информацию в банк можно любым удобным способом.
В пресс-службе отмечают также, что за последнее время в Харьковской области это уже третий подрыв банкоматов ПриватБанка.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
влажн.:
давл.:
ветер: