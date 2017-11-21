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21.11.2017  17:29   

Ограбление банкомата под Харьковом: объявлена награда за информацию

ПриватБанк обещает 50 тысяч гривен за информацию, которая поможет задержать грабителей банкомата в Малой Даниловке.


// Facebook

Двое неизвестных, взорвавших банкомат ПриватБанка в пгт Малая Даниловка Дергачевского района Харьковской области, забрали из него около 200 тысяч грн, сообщает пресс-служба банка.

"Взрывом была разрушена сейфовая часть банкомата, кассеты с деньгами (около 200 тыс. грн) похищены", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ПриватБанка, наряд охраны прибыл на место происшествия уже после того, как грабители скрылись.

ПриватБанк объявил награду 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет установить и задержать злоумышленников.

Передать информацию в банк можно любым удобным способом.

В пресс-службе отмечают также, что за последнее время в Харьковской области это уже третий подрыв банкоматов ПриватБанка.

Источник:   Интерфакс
 Тэги:  банкомат, харьков, кража, полиция
 
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