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22.11.2017  13:46   

Харьковчанин помог полиции задержать торговца оружием

Начальник Шевченковского отдела полиции Дмитрий Плотников отметил грамотой 33-летнего харьковчанина Анатолия Алексеева за содействие полиции в разоблачении распространителя холодного оружия.


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Мужчина увидел на одном из интернет-ресурсов объявление, в котором неизвестный предлагал приобрести штык-нож. Под видом покупателя 33-летний мужчина договорился с продавцом о встрече, а когда убедился в наличии товара, сразу сообщил участковому.
 
«Моя общественная позиция является такой: если мы хотим перемен, мы должны начинать с себя, - рассказал Анатолий. - Неизвестно, что случилось, чем если б нож попал в руки преступников. Поэтому никаких сомнений относительно правильности своего поступка у меня нет. Я благодарен полиции за хорошую работу». 
 
По факту обнаружения оружия следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  оружие, полиция, помощь, харьков
 
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