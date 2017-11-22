22.11.2017 13:46

Харьковчанин помог полиции задержать торговца оружием

Начальник Шевченковского отдела полиции Дмитрий Плотников отметил грамотой 33-летнего харьковчанина Анатолия Алексеева за содействие полиции в разоблачении распространителя холодного оружия.



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Мужчина увидел на одном из интернет-ресурсов объявление, в котором неизвестный предлагал приобрести штык-нож. Под видом покупателя 33-летний мужчина договорился с продавцом о встрече, а когда убедился в наличии товара, сразу сообщил участковому.

«Моя общественная позиция является такой: если мы хотим перемен, мы должны начинать с себя, - рассказал Анатолий. - Неизвестно, что случилось, чем если б нож попал в руки преступников. Поэтому никаких сомнений относительно правильности своего поступка у меня нет. Я благодарен полиции за хорошую работу».

По факту обнаружения оружия следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.