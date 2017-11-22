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22.11.2017  15:46   

На Харьковщине пройдет II Польско-украинский форум местного самоуправления

Мероприятие «Громада. Эффективное развитие. Инвестиции» состоится 23 ноября с 10:30 до 19:00 в коворкинг «FABRIKA» (ул. Благовещенская, 1).


kharkivoda.gov.ua
Этот форум проводится второй год подряд в рамках реализации реформы местного самоуправления и децентрализации, которая активно реализуется в Украине и, в частности, на Харьковщине.
 
Инициаторами и организаторами форума являются Харьковская областная государственная администрация, Харьковский центр развития местного самоуправления, Генеральное консульство Республики Польша в г. Харькове, ОО «Польско-украинская аграрная ассоциация», Программа «U-LEAD с Европой» и Международный фонд «Солидарность».
 
В работе форума примут участие около 400 представителей органов местного самоуправления, государственной власти и общественных организаций Харьковской области, а также представители делегаций из 7 областей Украины, украинских и польских деловых и экспертных кругов.
 
С программой форума можно ознакомиться здесь.
Источник:   ХОГА
 Тэги:  форум, самоуправление, харьков, польша
 
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