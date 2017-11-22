22.11.2017 16:59

В Харькове состоится семинар «Украина-НАТО: формула безопасности»

Мероприятие пройдет 24 ноября в рамках реализации проекта «Украина-Солидарность-НАТО».



// ХОГА

Целью семинара является проведение информационно-разъяснительной работы, направленной на повышение уровня осведомленности граждан по вопросам евроатлантической интеграции Украины.

Участие в мероприятии примут председатель Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз, представители ХОГА, преподаватели, студенты и курсанты высших учебных заведений Украины, аналитики, социологи, эксперты, представители общественных организаций.

Семинар будет проходить в ХНУ им. В. Н. Каразина (пл. Свободы, 6, Колонный зал Северного корпуса).

Начало - в 11:00 (начало регистрации участников - 10:30).

Мероприятие будет транслироваться на официальной странице проекта «Украина-Солидарность-НАТО» в Faceebook.