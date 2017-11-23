23.11.2017 15:01

Телеведущий Игорь Жуков презентовал книгу в память об отце-поэте

Презентация новой книги стихотворений популярного украинского телеведущего Игоря Жукова и его отца, известного на Слобожанщине журналиста Леонида Жукова, прошла в Харьковской государственной научной библиотеке им. В. Г. Короленко.



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Оригинальность издания в том, что это так называемая книга-аллигат: одна сторона полностью посвящена стихотворениям отца, Леонида Жукова, и получила название «Белая ворона с павлиньим хвостом». Вторая сторона книги посвящена творчеству сына, Игоря Жукова, и называется «Та, чьё имя шепчет ветер». Кроме необычности авторских решений в оформлении, книга раскроет новые грани таланта известных на Харьковщине журналистов, которые предстают перед читателем в различных амплуа – мечтателей и романтиков, лириков и философов, патриотов и правдолюбцев…



На презентации собрались гости, представители СМИ, книголюбы. Игорь Жуков познакомил присутствующих с поэтическим творчеством отца. А ведущий презентации Михаил Крамаренко прочитал стихотворения Игоря Жукова. Произведения двух авторов были тепло встречены аплодисментами слушателей.



Это не просто сборник стихотворений о любви, природе, гражданском долге, роли поэта и поэзии в прозе жизни, а дань уважения, которую Игорь Жуков воздает светлой памяти своего отца – журналиста, публициста, писателя и поэта, больше четверти века проработавшего в газетах Харькова и Чугуева «Красная звезда», «Вечерний Харьков», «Промінь» и ушедшего из жизни в 2014 году. С воспоминаниями о поэте на презентации выступил его одноклассник Виктор Стадник. Свою книгу Игорь Жуков посвящает еще и бабушке и маме, которая умерла когда ему было всего три годика.



Читателям представится возможность ознакомиться с образцами современной интимной, пейзажной, гражданской и философской лирики. В книге представлены экспериментальные жанровые формы: Леонид Жуков сгруппировал свои стихотворения не в привычные читателю циклы, а в «поэтическую скирду из снопов лирических стихотворений», а Игорь Жуков – в «поэтический бриз из порывов души в лирических стихотворениях». Известный телеведущий, журналист, киновед, медиаменеджер, создатель интернет-телеканала «Харьков-ТВ», знакомый зрителям с начала 90-х годов по своим телепрограммам о кино и в этом году отметивший 25-летний юбилей на ТВ, в книге предстает совершенно другим. Это незнакомый ранее Игорь Жуков – тонкий лирик и вдохновенный поэт. В каждой строке его стихотворений красной нитью проходит любовь, лёгким дуновеньем ветра донося ноты радости и печали…



В конце презентации Игорь Жуков подарил первым читателям книги с автографом.