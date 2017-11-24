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24.11.2017  10:54   

В кинотеатре «Боммер» состоятся мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине

Они пройдут 24 ноября.


// ХОГА

До начала мероприятий, с 11:00, в зале второго этажа кинотеатра можно будет посмотреть выставку «Закон о пяти колосках», которая содержит исторические материалы об ужасных временах голода 1932-33 гг. на территории Харьковской области, прослушать обзорную лекцию по материалам выставки.

В 12:00 в зале кинотеатра ученики Харьковского колледжа искусств исполнят литературно-музыкальную композицию, подготовленную к этому памятному и скорбному дню.

Мероприятия завершатся просмотром документального фильма «Пейзаж после мора» режиссера Юрия Терещенко.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  голодомор, боммер, харьков
 
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