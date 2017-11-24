В кинотеатре «Боммер» состоятся мероприятия ко Дню памяти жертв голодоморов в Украине

Они пройдут 24 ноября.
До начала мероприятий, с 11:00, в зале второго этажа кинотеатра можно будет посмотреть выставку «Закон о пяти колосках», которая содержит исторические материалы об ужасных временах голода 1932-33 гг. на территории Харьковской области, прослушать обзорную лекцию по материалам выставки.
В 12:00 в зале кинотеатра ученики Харьковского колледжа искусств исполнят литературно-музыкальную композицию, подготовленную к этому памятному и скорбному дню.
Мероприятия завершатся просмотром документального фильма «Пейзаж после мора» режиссера Юрия Терещенко.
Не забывайте об осторожности, день отличается повышенной травматичностью. В остальном же повышенный эмоциональный фон способен сделать его ярким и запоминающимся.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью и утром небольшой снег. Днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
В первую пятницу после американского Дня благодарения в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж.
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