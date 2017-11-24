 
Главная Новости Общество Харьковчанам сохранят льготный проезд в пассажирском транспорте
24.11.2017  15:14   

Харьковчанам сохранят льготный проезд в пассажирском транспорте

Проезд в метро и наземном транспорте для харьковчан, у которых есть льготы, будет сохранен в 2018 году за счет средств городского бюджета.


city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 24 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
 
«Согласно проекту бюджета Украины на 2018 год, эти расходы переданы на местный уровень. И те люди, которые имели право льготного проезда в метро и наземном транспорте, его сохранят. Это достаточно дорого, но в условиях сегодняшней жизни мы не будем перекладывать это на людей. В маршрутках льготы также сохранятся», - сообщил Евгений Водовозов.
 
По его словам, право на льготный проезд в городе имеют около 600 тыс. человек, в т.ч. 404 тыс. пенсионеров, которые пользуются услугами транспорта бесплатно.
 
Евгений Водовозов напомнил, что льготный проезд сохранится и с введением в городе системы единого электронного билета «Eticket» (с 1 декабря - в наземном электротранспорте, с 1 января - в Харьковском метрополитене). Чуть позже появится информация об адресах, где люди смогут получить льготные проездные. Он отметил, что ведутся переговоры со многими банками, чтобы сделать этот процесс максимально комфортным и быстрым. Кстати, если человек не имеет права на льготный проезд, то воспользоваться чужой картой он не сможет, поскольку нужно будет предъявить контролерам соответствующее удостоверение. 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  льготы, метро, проезд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.10 Экономика и промышленность 33 харьковские семьи воспользовались льготными жилищными программами 28.04 Власть Бывшие милиционеры требуют вернуть льготы 19.04 Власть Семьям Героев Небесной Сотни предоставят льготы
 
 

Видео

Геннадий Кернес поздравил представителей Молодежного совета с двухлетием
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 