24.11.2017 15:14

Харьковчанам сохранят льготный проезд в пассажирском транспорте

Проезд в метро и наземном транспорте для харьковчан, у которых есть льготы, будет сохранен в 2018 году за счет средств городского бюджета.



city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 24 ноября, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.

«Согласно проекту бюджета Украины на 2018 год, эти расходы переданы на местный уровень. И те люди, которые имели право льготного проезда в метро и наземном транспорте, его сохранят. Это достаточно дорого, но в условиях сегодняшней жизни мы не будем перекладывать это на людей. В маршрутках льготы также сохранятся», - сообщил Евгений Водовозов.

По его словам, право на льготный проезд в городе имеют около 600 тыс. человек, в т.ч. 404 тыс. пенсионеров, которые пользуются услугами транспорта бесплатно.

Евгений Водовозов напомнил, что льготный проезд сохранится и с введением в городе системы единого электронного билета «Eticket» (с 1 декабря - в наземном электротранспорте, с 1 января - в Харьковском метрополитене). Чуть позже появится информация об адресах, где люди смогут получить льготные проездные. Он отметил, что ведутся переговоры со многими банками, чтобы сделать этот процесс максимально комфортным и быстрым. Кстати, если человек не имеет права на льготный проезд, то воспользоваться чужой картой он не сможет, поскольку нужно будет предъявить контролерам соответствующее удостоверение.