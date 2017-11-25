25.11.2017 12:13

Оксана Марченко: С героями программы я делаю невероятное – то, что могло никогда с ними не произойти

2 декабря в 20:30 на телеканале «Интер» стартует проект «Время строить» с Оксаной Марченко. Телеведущая рассказала, почему четыре украинские семьи получат жилье своей мечты.



// Телеканал «Интер»

– Оксана, считаете, этот проект поможет украинцам?

– Как минимум, он покажет, что нельзя сдаваться. Если веришь в лучшее, все может измениться. Иногда небольшого толчка достаточно, чтобы кардинально преобразовать жизнь. В проекте «Время строить» мы делаем невероятное – то, что могло никогда не случиться с этими семьями. Наш проект об абсолютной любви – когда ничего не ждешь взамен. Я мечтала о нем давно, и он должен был для меня стать если не финишем телевизионной карьеры, то каким-то очень важным ее этапом. Работать пришлось в бешеном ритме, зато от результата получала невероятное удовольствие.

– Как проходил кастинг героев?

– Была проделана огромная и тщательная работа редакторами-поисковиками, чтобы сначала найти героев проекта, потом убедиться, что все истории правдивые, что люди действительно нуждаются в нашей помощи и заслуживают ее. Было непросто. Ведь все пришлось пропустить через себя. А потом соединили, казалось бы, несоединимое – ТВ и строительство. Я очень хорошо знаю, что значит строить, потому что волею судеб уже 15 лет занимаюсь архитектурой и дизайном – это одно из направлений семейного бизнеса. Следовательно, понимаю процесс изнутри, и было интересно, насколько оперативно смогут работать строители.

Не пропустите революционный проект «Время строить» на телеканале «Интер» со 2 декабря в 20.30.