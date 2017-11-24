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24.11.2017  19:04   

В Харькове пройдет ярмарка вакансий для людей с инвалидностью

Ярмарка вакансий для людей с инвалидностью состоится 1 декабря в Харьковском городском центре занятости.


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В мероприятии примут участие более 15 работодателей, которые предложат вакансии для безработных харьковчан с ограниченными физическими возможностями.
 
Начало - в 10:00. Место проведения - ХГЦЗ (ул. Шевченко, 137, каб. 103).
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ярмарка, работа, инвалид, харьков, вакансия
 
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