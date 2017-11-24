24.11.2017 19:23

Харьковские судьи Верховного Суда обсудили первоочередные задачи в работе

Встреча с выпускниками Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, которые будут представлять обновленный состав Верховного Суда Украины, состоялась сегодня, 24 ноября, в Харькове.



city.kharkov.ua

Участие в мероприятии приняли преподаватели и студенты вуза, секретарь Харьковского горсовета Александр Новак, представители общественности.

Напомним, в рамках судебной реформы впервые в истории Украины на конкурсной основе был сформирован новый Верховный Суд. Из 113 победителей конкурса 38 - выпускники Харьковского национального университета им. Ярослава Мудрого.

Как отметил Александр Новак, Харьков по праву считается юридической столицей государства, и победа харьковских выпускников в конкурсе - наглядное тому подтверждение.

«Сегодня в Украине проводится ряд реформ в системе образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения. Одним из ключевых направлений являются преобразования в судебной системе. Приятно, что Харьковский юридический университет стал первым вузом, который в рамках проекта «Спасибо, Alma Mater! Честный суд, родом из студенчества» организовал встречу-дискуссию, на которой обсуждаются первоочередные цели и задачи предстоящей работы. Я уверен, что 38 выпускников харьковской юридической школы, которые выиграли этот конкурс, будут достойно служить верховенству права, отстаивая и защищая интересы украинского народа. Мы гордимся вами!» - сказал Александр Новак.

Основным вектором новой философии Верховного Суда судьи назвали справедливость, компетентность, неподкупность и открытость перед людьми.

«Перед нами стоят непростые задачи, и одна из главных - это вернуть доверие к суду, - отметила судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Алла Лесько. - К сожалению, в последнее время деятельность судов показана лишь с негативной стороны, про хорошее рассказывают мало. Поэтому мне хотелось бы обратится к представителям СМИ и призвать объективно освещать нашу работу».

В свою очередь судья Кассационного уголовного суда ВС Украины Аркадий Бущенко сообщил, что обновленный Верховный Суд станет первым судом, в котором будет реализована система электронного судопроизводства.

«Верховный Суд станет пилотным проектом, на котором будет опробовано электронное судопроизводство, работа в этом направлении уже ведется», - сообщил он.