27.11.2017 12:59

Харьковчанам предложат выбрать работу мечты, не выходя из дома

29-30 ноября в Харькове пройдет онлайн-выставка трудоустройства «Марафон вакансий».



// expo-universe.com

Как сообщили организаторы, мероприятие будет организовано на интернет-платформе «Expo Universe».

Целевая аудитория онлайн-выставки - студенты и выпускники вузов, лицеев, техникумов, соискатели центров занятости и другие заинтересованные в трудоустройстве люди в возрасте от 18 до 30 лет.



Выставка будет доступна 24 часа в сутки. Время пребывания представителя работодателя в режиме онлайн - с 10:00 до 18:00.



В мероприятии примут участие крупные организации и компании различных направлений и отраслей города Харькова и Харьковской области: «Epam», «САН ИнБев Украина», «FreshLine», «EBC Group», «Япошка», «City Sites», «Global Bilgi», «Adelina Call Center», «Dealist Solutions», «FluentPro Software», «Personnel Service», «Мастер Сервис», «Galaxy models agency», «Skyeng», «Vinson Agency» и др.



Желающие найти работу смогут получить полную информацию о компаниях и представленных вакансиях, воспользоваться поиском актуальных вакансий в несколько кликов, отправить резюме и задать вопросы, пройти собеседование в режиме видеосвязи.



«Марафон вакансий 2017» проводится при поддержке Харьковского городского совета и Харьковской облгосадминистрации.