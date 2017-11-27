27.11.2017 17:42

В Харькове пройдет фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями

Гала-концерт традиционного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Вдохновение» пройдет 28 ноября в концертном зале «Украина».



// city.kharkov.ua

Как сообщили организаторы, в первом, отборочном, этапе фестиваля приняли участие дети из 15 специализированных школ-интернатов города. Их лучшие танцевальные и вокальные номера и будут представлены на гала-концерте.



Ожидается, что мероприятие соберет более тысячи участников и зрителей.



«Важно отметить, что все участники фестиваля - дети с ограниченными возможностями, и для них каждый выход на сцену - это шаг к преодолению себя. Цель фестиваля - развитие детей, их способностей, помощь в их социализации и полной инклюзии в общество», - сообщили организаторы.



Начало – в 15:00.