27.11.2017 20:06

В Харькове состоялся первый в Украине хакатон для молодых дизайнеров

Хакатон «Дизайн ночью» прошел 24 октября в Харьковском национальном экономическом университете имени С. Кузнеца.



city.kharkov.ua

Хакатон – это вид командной работы, когда за короткий период времени участники должны разработать реальные решения определенной проблемы.

В данном случае более ста участников – представителей разных вузов – прошли обучающие мастер-классы от экспертов одной из школ рекламы и дизайна и после 12 часов работы в командах представили свои идеи для логотипа управления по делам семьи и молодежи Харьковского городского совета. Конкурсная комиссия ознакомилась с каждым из них и выбрала три лучших проекта, авторы которых получили награды. Теперь их идеи еще предстоит доработать, чтобы создать окончательный вариант логотипа.

«Целью мероприятия было повышение квалификации молодежи, которая профессионально занимается дизайном. Эксперты предоставили участникам возможность ознакомиться с основными правилами и приемами грамотного создания логотипа и фирменного стиля, построения правильной коммуникации, создания положительного имиджа. Участники создавали карты ассоциаций, прорисовывали элементы своих логотипов, это было интересно и информативно», - рассказали организаторы.

Организаторы мероприятия - управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта совместно с Молодежным советом при Харьковском городском голове.