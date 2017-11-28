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28.11.2017  14:29   

Елки-2017: гослесхозы готовы торговать новогодними красавицами

Государственные лесохозяйственные предприятия начинают реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или во время проведения рубок формирования и оздоровления лесов.


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В этом году в Украине государственными лесохозяйственными предприятиями запланировано реализовать около 550 тысяч штук новогодних елок.

В Харьковской области планируют реализовать более 66 тысяч новогодних елок и 12,5 тонн еловых веток. Деревья спилят в рамках мероприятий по уходу за лесными насаждениями.

На правительственном портале отмечается, что запланированные для реализации деревья вырубаются под заказ покупателей. Если остаются срубленные нереализованные новогодние елки, тогда их отдают в детские сады, школы, для украшения церквей на рождественские праздники.

Ценовая политика на новогодние елки в 2017 году останется в среднем на уровне прошлого года. В Украине средняя цена составляет около 60 грн за погонный метр.

Проверить легальность происхождения елки можно с помощью самоклеящейся этикетки, которая должна быть на дереве. Они содержат индивидуальный номер и соответствующий ему штрихкод, который заносится в единую систему электронного учета древесины. Проверка законности происхождения елки проходит путем введения номера с самоклеящейся этикетки на сайте http://www.ukrforest.com.

Лесхозы будут организовывать розничную торговлю елками в торговых точках, на площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов.

И, как обычно, купить елку можно непосредственно в гослесхозах, что значительно дешевле, чем на елочных базарах.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  елка, лесхоз, харьков
 
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