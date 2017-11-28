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28.11.2017  15:45   

В Барселоне представили туристический потенциал Харькова

Харьков впервые принимает участие во Всемирной туристской бирже «EIBTM 2017», которая проходит с 28 по 30 ноября в городе Барселона (Испания).


city.kharkov.ua
Форум проводится ежегодно с 1988 года. Его тема - организация конференций, семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных мероприятий.
 
Туристический потенциал Харькова представлен на общенациональном стенде вместе с другими городами и регионами Украины. Участие города в форуме предоставило возможность привлечь иностранных туристов и потенциальных организаторов мероприятий, наладить новые деловые контакты и больше узнать о новых направлениях туризма.
 
«Участие Харькова в подобных мероприятиях положительно влияет на имидж города, повышает узнаваемость бренда Харькова, положительно влияет на развитие сотрудничества в различных сферах, поскольку представленный на выставке стенд - это, прежде всего, демонстрация успешности развития города», - сообщили в Департаменте международного сотрудничества.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  форум, туризм, барселона, харьков
 
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