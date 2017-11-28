28.11.2017 15:45

В Барселоне представили туристический потенциал Харькова

Харьков впервые принимает участие во Всемирной туристской бирже «EIBTM 2017», которая проходит с 28 по 30 ноября в городе Барселона (Испания).



city.kharkov.ua

Форум проводится ежегодно с 1988 года. Его тема - организация конференций, семинаров и деловых встреч, корпоративного туризма и специальных мероприятий.

Туристический потенциал Харькова представлен на общенациональном стенде вместе с другими городами и регионами Украины. Участие города в форуме предоставило возможность привлечь иностранных туристов и потенциальных организаторов мероприятий, наладить новые деловые контакты и больше узнать о новых направлениях туризма.

«Участие Харькова в подобных мероприятиях положительно влияет на имидж города, повышает узнаваемость бренда Харькова, положительно влияет на развитие сотрудничества в различных сферах, поскольку представленный на выставке стенд - это, прежде всего, демонстрация успешности развития города», - сообщили в Департаменте международного сотрудничества.