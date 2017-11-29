29.11.2017 10:35

В Харькове открылась школа для родителей

Открытие школы для родителей «ПЛАНЕТА 7-Я» состоялось 28 ноября в Харьковской общеобразовательной школе №5.



// city.kharkov.ua

В церемонии открытия приняли участие заместитель директора Департамента образования Алена Вицько, председатель Харьковского городского родительского совета Лариса Манерко, а также родители, медицинские работники и волонтеры.



«Я благодарю родителей, работников медицинских учреждений, волонтеров и всех, кто захотел участвовать в наших занятиях в новой школе! Уверена, что это мероприятие будет интересно и полезно каждому из нас», - сказала Алена Вицько.



Как отметила Лариса Манерко, цель проекта - помочь родителям обрести новые знания и навыки, которые помогут им в дальнейшем воспитании детей.



«Вас ждет немало трудностей и проблем, связанных с воспитанием детей. Мы всегда будем вам помогать в решении сложных вопросов, направлять и вдохновлять на новые свершения. Надеемся, что время, проведенное в нашей школе, будет для вас счастливым и подарит новые знания, научит доброте и справедливости. Результат, к которому мы все стремимся, - это наши счастливые дети. Мы будем этому учиться вместе», - добавила председатель родительского совета.



Сегодня для слушателей школы провели первые семь занятий, посвященных теме «Здоровый ребенок - счастливая семья». Каждый из родителей мог выбрать и посетить одну из секций по интересующей его проблеме, в частности, профилактики ОРВИ в осенне-зимний период, полового воспитания подростков, здорового питания, особенностей переходного возраста, профилактики вредных привычек среди подростков и оказание первой медицинской помощи. В роли учителей выступили работники медицинских учреждений города, Красного Креста, волонтеры и психологи.



«Я записалась в секцию, где будут учить оказывать первую медицинскую помощь. Считаю, что каждый родитель должен уметь оказать первую помощь своим детям и близким. Вообще мне интересна каждая тема занятий, я очень рада, что могу поучаствовать в таком проекте. Сейчас как-то немного подзабылась воспитательная функция родителей, дети переключились на гаджеты. Необходимо живое общение с детьми, передача им своего опыта. Я думаю, что в этой школе найду ответы на все волнующие вопросы», - отметила слушательница школы Наталья Фирсова.



По словам Ларисы Манерко, если подобные занятие заинтересуют большее количество желающих, то уроки для родителей проведут и в других школах города.



Организаторы проекта - Харьковский городской родительский совет и Департамент образования Харьковского городского совета.