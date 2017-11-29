29.11.2017 11:51

На месте смертельного ДТП на Сумской отслужили панихиду (ВИДЕО)

На сороковой день после ДТП в Харькове отслужили панихиду по погибшим.



//YouTube

Митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ КП Митрофан провел молебен прямо на тротуаре, где произошла трагедия.

Несколько десятков харьковчан пришли с цветами и свечами вспомнить тех, чья жизнь оборвалась на этом перекрестке.