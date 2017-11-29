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29.11.2017  11:51   

На месте смертельного ДТП на Сумской отслужили панихиду (ВИДЕО)

На сороковой день после ДТП в Харькове отслужили панихиду по погибшим.


//YouTube

Митрополит Харьковский и Богодуховский УПЦ КП Митрофан провел молебен прямо на тротуаре, где произошла трагедия.

Несколько десятков харьковчан пришли с цветами и свечами вспомнить тех, чья жизнь оборвалась на этом перекрестке.

Напомним, авария на ул. Сумской произошла около 20.45 18 октября. По информации Национальной полиции Украины, автомобиль Lexus въехал в группу людей, стоявших на тротуаре в ожидании зеленого света светофора. 5 человек погибли на месте, еще одна пострадавшая скончалась в больнице.
 
Подробности – в рубрике ДТП на Сумской.

Источник:   ТСН
 Тэги:  дтп на сумской, панихида, харьков
 
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