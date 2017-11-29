Совет для тех, кто боится летать (ВИДЕО)

«Путешествие воздушным путем является самым быстрым, по ощущениям оно ничем не отличается от поездки в автобусе, а вот время оно экономит значительно. Это аргумент для тех, кто боится летать».
Так говорит Ахмет Акбулут, генеральный директор представительства Turkish Airlines в Хургаде. А он знает, о чем говорит.
На примере одного путешествия с четырьмя перелетами и мы убедились, что передвижение на самолете значительно увеличивает время отдыха – на дорогу времени тратишь минимум, максимум остается на удовольствия, экскурсии, море, горы, впечатления и шопинг.
Видеоотчет и о таких перелетах, и об отдыхе, доступном благодаря им, смотрите на YouTube.
Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
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давл.:
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