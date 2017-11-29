 
Главная Новости Общество Совет для тех, кто боится летать (ВИДЕО)
29.11.2017  12:15   

Совет для тех, кто боится летать (ВИДЕО)

«Путешествие воздушным путем является самым быстрым, по ощущениям оно ничем не отличается от поездки в автобусе, а вот время оно экономит значительно. Это аргумент для тех, кто боится летать».


// Городской Дозор

Так говорит Ахмет Акбулут, генеральный директор представительства Turkish Airlines в Хургаде. А он знает, о чем говорит.

На примере одного путешествия с четырьмя перелетами и мы убедились, что передвижение на самолете значительно увеличивает время отдыха – на дорогу времени тратишь минимум, максимум остается на удовольствия, экскурсии, море, горы, впечатления и шопинг.

Видеоотчет и о таких перелетах, и об отдыхе, доступном благодаря им, смотрите на YouTube.

Тэги:  стамбул, путешествие, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 Общество В Стамбул и обратно. На шопинг или за впечатлениями – недолгое путешествие из Харькова   28.04 Спорт Харьковская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле 27.04 Спорт Харьковская теннисистка прошла первый раунд на турнире в Стамбуле
 
 

Видео

Финские инвесторы заинтересовались Харьковом
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 