29.11.2017 12:15

Совет для тех, кто боится летать (ВИДЕО)

«Путешествие воздушным путем является самым быстрым, по ощущениям оно ничем не отличается от поездки в автобусе, а вот время оно экономит значительно. Это аргумент для тех, кто боится летать».



// Городской Дозор

Так говорит Ахмет Акбулут, генеральный директор представительства Turkish Airlines в Хургаде. А он знает, о чем говорит.



На примере одного путешествия с четырьмя перелетами и мы убедились, что передвижение на самолете значительно увеличивает время отдыха – на дорогу времени тратишь минимум, максимум остается на удовольствия, экскурсии, море, горы, впечатления и шопинг.



Видеоотчет и о таких перелетах, и об отдыхе, доступном благодаря им, смотрите на YouTube.



