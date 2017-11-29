Сегодня в «Касается каждого» – вся правда о состоянии здоровья Евгении Власовой

В среду, 29 ноября, в 18:00 на телеканале «Интер» смотрите выпуск «Касается каждого», посвященный известной певице Евгении Власовой.
Вторую неделю звезда украинской эстрады борется за жизнь в реанимации. 8 лет назад она уже перенесла тяжелую операцию, прошла курс химиотерапии и победила страшную болезнь. После известия о том, что Женя снова попала в больницу, некоторые издания начали распространять информацию о том, что ее больше нет. Почему столько времени семья хранила молчание, а Евгения не отвечала на звонки даже самых близких людей?
Сегодня мама певицы впервые откровенно расскажет о болезни дочери и о прогнозах врачей.
«Моя дочь – очень сильная девочка, – говорит мама Евгении, Галина Поплавская. – Но я прошу вас помолиться за нее сейчас, помочь нам, чтобы она поскорее выздоровела».
В студии программы «Касается каждого» звезды шоу-бизнеса и друзья певицы расскажут ранее неизвестные факты из жизни Евгении Власовой.
Смотрите выпуск «Касается каждого» – «Ветер надежды Евгении Власовой» – в среду, 29 ноября, в 18:00 на телеканале «Интер».
Лучший день для реализации своих задумок и подведения промежуточных итогов. Если результаты не соответствуют ожиданиям, время задуматься: в правильном ли направлении вы идете?
В Харькове облачная погода продержится весь день. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь). Слабый туман. Местами по области гололед. На дорогах местами гололедица.
29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины на арабское и еврейское государства.
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