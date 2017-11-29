29.11.2017 13:45

В Харькове расширят сферу предоставления услуг

Опыт Харькова по созданию центров предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» и Регионального центра услуг приехали изучить представители Донецкой области.



city.kharkov.ua

Сегодня, 29 ноября, в Харьковском горсовете прошла рабочая встреча с их участием. Опытом и практическими советами с коллегами поделились заместитель Харьковского городского головы - управляющий делами исполнительного комитета городского совета Татьяна Чечетова-Терашвили и руководители профильных департаментов городского совета.

Как сообщила вице-мэр, Региональный центр услуг уже принял более 100 тыс. посетителей, а в районные «Прозрачные офисы» ежедневно обращаются около 1 тыс. 200 человек. По ее словам, в городском совете изучают востребованность предоставляемых услуг, в числе которых – регистрация, снятие с регистрации места проживания, оформление субсидий, адресной помощи вынужденные переселенцам, назначение и перерасчет пенсий, выдача загранпаспортов. Услуги максимально приблизили к людям, создав электронные сервисы, примеры электронных заявлений и т.д., и теперь перечень услуг расширят.

Как сообщила Татьяна Чечетова-Терашвили, в следующем году в городе планируется открыть еще четыре центра предоставления услуг «Прозрачный офис», два из которых станут объединенными и охватят в целом четыре района. В частности, ко Дню города планируется создать социальный офис для жителей Новобаварского и Холодногорского районов. В них и других центрах планируют предоставлять в том числе и новые услуги, а именно - Фонда социального страхования Украины, вновь созданного Департамента служб по делам детей и районных комитетов по делам семьи, молодежи и спорта.

Также Татьяна Чечетова-Терашвили сообщила, что кроме расширения перечня услуг городской совет следит за организацией доступного и комфортного пространства. В центрах работают игровые комнаты для детей, а в скором времени, по пожеланию родителей, в Региональном центре планируют открыть пеленальную комнату.

Вице-мэр подчеркнула, что проблемные вопросы изучает лично Харьковский городской голова Геннадий Кернес, в городском совете постоянно следят за состоянием очередей, работой администраторов. В связи с большим количеством желающих оформить паспорт для выезда за границу устанавливают новое оборудование, но поскольку поток людей очень большой, избежать очередей пока не удается.

«Мы не останавливаемся на достигнутом, будем привлекать новые органы, структурные подразделения Харьковского городского совета, для того чтобы оказывать населению комплекс популярных услуг еще быстрее, ближе к их месту жительства или работе и совершенствовать сферу, исходя из потребностей людей. Открытие новых офисов позволит еще более качественно оказывать услуги людям в комфортных и доступных для них условиях. Мы рады принимать коллег, учимся сами и всегда приветствуем инициативу обмена теоретическим, практическим опытом. Наша задача - общими усилиями добиться успеха для всего государства», - отметила Татьяна Чечетова-Терашвили.

Специалисты из Донецкой области задали харьковским коллегам вопросы, попросили помощи и получили советы. По их словам, пока они находятся на начальном этапе создания таких центров.

Как сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения Донецкой областной военно-гражданской администрации Людмила Романенко, есть множество сложностей, но цель создать «Прозрачный офис» есть.

«В октябре 2014 года департамент начал работать в городе Краматорске - на территории, подконтрольной Украине. Нам пришлось начинать всю работу заново. Ставим перед собой цель - создать «Прозрачный офис», работаем в этом направлении, уже есть проектно-сметная документация. В прошлом году мы были в Виннице, перенимали их опыт, а сейчас - в Харькове. Здесь более современные наработки, поэтому мы приехали, чтобы увидеть все своими глазами, увидеть ваш город. Центр нас очень заинтересовал, он очень красивый, удобны расположение и его работа. Приехали за новыми знаниями», - сказала Людмила Романенко.

После встречи в городском совете делегация посетила Региональный центр услуг и «Прозрачные офисы» Шевченковского и Киевского районов, где для них провели эскурсии и поделились всей необходимой информацией о создании и работе центров.

Напомним, что в центрах «Прозрачный офис» предоставляют более 200 административных услуг, а также 66 услуг социального характера и 17 пенсионного. Кроме того, в сентябре этого года в Харькове был открыт и успешно работает Региональный центр услуг, в котором предоставляется около 400 административных и социальных услуг. Услугами центра пользуются не только харьковчане и жители области, но и представители других городов Украины.