29.11.2017 15:45

В Харькове планируют внедрить муниципальный энергетический план

40 миллионов гривен бюджетных средств Харькова было освоено в этом году на выполнение программ по доступному жилью и молодежному кредитованию, благодаря чему 74 семьи получили финансирование из городского кошелька на приобретение жилья.



dozor.kharkov.ua

В городе полным ходом реализуются программы по частичному возмещению процентов по кредитам на энергосбережение. А вот в дальнейшем, как отметили в Департаменте экономики и коммунального имущества, намерены внедрить еще и муниципальный энергетический план.

«Касаемо доступного жилья и молодёжного кредитования, был освоен достаточно большой объем финансирования. По молодёжному кредитованию это 21 семья, освоено 15 миллионов гривен, льготное кредитование участников АТО - 26 семей на сумму 14 миллионов 836 тысяч, льготное кредитование сотрудников бюджетной сферы, научно-педагогического состава ВУЗов - 8 семей на 5 миллионов, бюджетная поддержка 50 на 50 - 4 миллиона 935 тысяч освоено. Сессией городского бюджета утверждены 2 программы по компенсации физлицам кредитов на энергосбережение и ОСМД - компенсация тела кредита. Сейчас разрабатывается муниципальный энергетический план и на данный момент идет анализ 3-х направлений - это освещение внешнее, это жилой фонд и бюджетная сфера - это муниципальные здания», - сообщает заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.