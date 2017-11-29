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29.11.2017  16:56   

В горсовете утвердили стоимость проживания в социальном отеле

Порядок пребывания и стоимость проживания в КП «Социальная гостиница» сегодня, 29 ноября, утвердили на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.


// Городской Дозор

Как сообщила директор Департамента труда и социальной политики Лариса Болгова, цена за одно место в гостинице будет составлять 52 грн. При этом проживать в отеле можно будет не более 90 дней, в ином случае тариф на услуги будет удвоен.

Для поселения в гостиницу необходимо предоставить заявление, паспорт, справку внутренне-перемещенного лица или прочие документы, подтверждающие сложную жизненную ситуацию человека. Также при заселении постоялец должен будет подписать с предприятием соглашение на предоставление социальных услуг.

Напомним, «Социальный отель» - уникальный для Украины проект, созданный при поддержке правительства Германии. Гостиница была официально открыта 14 ноября. В нем созданы все условия, чтобы в оперативном порядке принять первых посетителей. В полном объеме учреждение начнет свою работу с 1 января. Отель рассчитан на 50 человек (19 номеров). Учреждение расположено в здании территориального центра предоставления социальных услуг Московского района на ул. Валентиновской, 23-г.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  социальный отель, харьков
 
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